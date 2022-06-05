Наблюдатели от ОДКБ и СНГ прокомментировали ход проведения референдума в Казахстане

Представитель парламентской Ассамблеи ОДКБ Барот Баротзода и глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов на брифинге отметили, что у них нет серьезных замечаний или отмеченных нарушений проведения референдума в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В рабочей группе наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ представлены все государства участники данной организации, они вовремя прибыли в Нур-Султан и приступили к выполнению поставленных перед ними задач. Наша группа разделена на две части. Основная часть в столице Казахстана и есть наши представители в Алматы. Представитель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель комиссии Маджилиси Республики Таджикистан по депутатской этике Барот Баротзода

Фото: Zakon.kz

По его словам, чувствуется высокая организованность проведения выборов, активное участие населения, патриотические настроения старшего и молодого поколения.

Он добавил, что в первой половине дня удалось установить, что в основном голосовали люди преклонного возраста, молодежь активно начали приходить после 10 часов дня.

В ходе наблюдения процесса голосования в около 10 участках нами не было установлено никаких нарушений норм и правил проведения референдума. От имени участников рабочей группы хочу выразить свою благодарность МИД РК, а также руководству обоих палат Парламента РК за высокую организованность. Представитель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Барот Баротзода

В свою очередь глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов отметил, что миссия от СНГ самая многочисленная – аккредитовано 144 человека, которые представляют различные страны и организации.

По его словам, до дня референдума состоялся ряд интересных встреч с руководством Верховного суда, Конституционного совета, МВД, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

Фото: Zakon.kz

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