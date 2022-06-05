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Наблюдатели от ОДКБ и СНГ прокомментировали ход проведения референдума в Казахстане

Референдум, Казахстан, наблюдатели Фото: Zakon.kz
Представитель парламентской Ассамблеи ОДКБ Барот Баротзода и глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов на брифинге отметили, что у них нет серьезных замечаний или отмеченных нарушений проведения референдума в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
В рабочей группе наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ представлены все государства участники данной организации, они вовремя прибыли в Нур-Султан и приступили к выполнению поставленных перед ними задач. Наша группа разделена на две части. Основная часть в столице Казахстана и есть наши представители в Алматы. Представитель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель комиссии Маджилиси Республики Таджикистан по депутатской этике Барот Баротзода 

Референдум, наблюдатели, Казахстан

Фото: Zakon.kz

По его словам, чувствуется высокая организованность проведения выборов, активное участие населения, патриотические настроения старшего и молодого поколения.

Он добавил, что в первой половине дня удалось установить, что в основном голосовали люди преклонного возраста, молодежь активно начали приходить после 10 часов дня.

В ходе наблюдения процесса голосования в около 10 участках нами не было установлено никаких нарушений норм и правил проведения референдума. От имени участников рабочей группы хочу выразить свою благодарность МИД РК, а также руководству обоих палат Парламента РК за высокую организованность. Представитель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Барот Баротзода 

В свою очередь глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов отметил, что миссия от СНГ самая многочисленная – аккредитовано 144 человека, которые представляют различные страны и организации.

По его словам, до дня референдума состоялся ряд интересных встреч с руководством Верховного суда, Конституционного совета, МВД, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

Референдум, наблюдатели, Казахстан

Фото: Zakon.kz

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Казахстан к голосованию подошел во всеоружии, нет серьезных замечаний ни по технической стороне, ни по возможным нарушениям действующего законодательства. Несколько слов о работе миссии. Она строит свою работу на основе невмешательства и политической нейтральности — это строгое правило. Штат миссии за короткое время изучил базу проведения референдума, подготовил материалы для всех участников миссии. Всех участников распределили по семи регионам страны и трем крупным городам, как Алматы, Шымкент и Нур-Султан. Завтра на итоговой пресс-конференции мы огласим заключение по референдуму. Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов
Айша Тулеубекова
Референдум в Казахстане Казахстан
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