Жители Тараза активно голосуют

В Таразе стартовало всенародное голосование по поправкам в Конституцию РК, сообщает Zakon.kz.

Первый избирательный участок областного центра открылся в 6 часов утра. Голосование началось в 7:00 в порядке, установленном избирательным законодательством. В ответственный для всей страны День таразская молодежь проявляет активность.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Один из первых пришедших на участок референдума - Райымбек Назымхан. 18-летний житель города первым проголосовал на избирательном участке №75. Это его первые выборы, и он воспользовался своим правом.

Мне 18 лет, и для меня это очень волнительно впервые участвовать в таком историческом событии. Принять активное участие в таком значимом событии - главный долг каждого гражданина. Это важный момент, который напрямую влияет на судьбу не только современного Казахстана, но и будущего поколения. Райымбек Назымхан

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

После принятия участия в процедуре голосования, представители избирательной комиссии подарили памятный подарок-домбру и пожелали успехов и удачи.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Отметим, что в областном центре свои двери перед избирателями открыли 125 участка:107 «открытого», 18 - «закрытого» формата. На избирательных участках созданы все необходимые условия. Установлены кабины для тайного голосования и урны для бюллетеней, а для поднятия настроения горожан играет патриотическая музыка.