Житель Тараза застрелил друга из автомата Калашникова
Фото: Zakon.kz
Убийство произошло в одной из квартир в спальном районе Тараза, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает 20 мая телеканал "КТК", трагедия произошла накануне, 19 мая.
"Молодой человек убил своего лучшего друга из автомата Калашникова. Причем оружие, как предполагают в полиции, могло быть украдено еще во время Кантара. Тогда из местного департамента похитили свыше тысячи единиц огнестрельного", – говорится в сообщении.
Отмечается, что звуки выстрела автомата Калашникова услышали даже жители соседних домов. Предполагается, что убийство произошло случайно.
"По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной информации, оружие было похищено из здания департамента полиции Жамбылской области. В настоящее время проверяется их причастность к данным событиям", – сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
Ранее сообщалось о другом убийстве. В Костанайской области на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского. 15 мая 2024 года, стало известно, что стражи порядка задержали подозреваемого.
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