Референдум для жителей ЗКО стал семейным праздником

Для тысяч западноказахстанцев референдум стал хорошим поводом устроить семейный праздник. Многие приходят на участки с детьми, чтобы приобщить подрастающее поколение к важному решению о будущем страны, сообщает Zakon.kz.

Семья Рахметовых из Казталовского района Западно-Казахстанской области воспитывает восемь детей. Мама, Айнур Таженова, награждена особым знаком «Алтын алқа». Многодетная семья занимается разведением скота и частным предпринимательством, во всем полагаясь друг на друга. Вот и в день референдума на избирательный участок Рахметовы пришли в полном составе. И хотя малыши еще не имеют права голоса, они уже знают о важности референдума для будущего Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Семья Дуйсенгалиевых – это целая династия, занимающаяся разведением скота на зимовке Калабай. Под одним «шаныраком» проживает несколько поколений и целых четыре семьи. Дуйсенгалиевы являются образцом взаимопомощи и почитания традиций для односельчан. Никто из членов семьи не захотел оставаться в стороне, когда решается такой важный для государства вопрос.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО Еще одна большая семья из девяти человек пришла на избирательный участок в поселке Жалпактал. Дружная чета Манкишовых единогласно приняла решение проявить свою активную гражданскую позицию и сделать выбор на референдуме.

Сайын Ажгалиев много лет работал в культурной сфере, внес весомый вклад в развитие родного Чингирлауского района. В день референдума глава семейства собрал всех ее членов, чтобы исполнить долг каждого гражданина Казахстана и сделать выбор.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Таких семей, для которых это воскресенье стало особым днем, по всей Западно-Казахстанской области тысячи.