Жители ЗКО активно голосуют на референдуме по вопросу строительства АЭС
Фото: Акимат ЗКО
В ЗКО граждане идут на избирательные участки, голосуя на референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в территориальной комиссии региона, поток людей подчеркивает важность момента – казахстанцы стремятся высказать свое мнение о будущем энергетики страны.
В эти минуты идет активное голосование, по итогам которого решится важнейший вопрос – появится ли в Казахстане развитая атомная энергетика.
"Каждый новый голос подтверждает, что вопрос АЭС волнует и интересует каждого казахстанца", – отметила председатель избирательного участка №415 Роза Абуова.
Стоит отметить, что в предыдущий раз граждане Казахстана голосовали на референдуме в 2022 году, когда решался вопрос внесения поправок в Конституцию. Тогда явка на участках составила 68%.
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