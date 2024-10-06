Жители ЗКО активно голосуют на референдуме по вопросу строительства АЭС

В ЗКО граждане идут на избирательные участки, голосуя на референдуме по строительству АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в территориальной комиссии региона, поток людей подчеркивает важность момента – казахстанцы стремятся высказать свое мнение о будущем энергетики страны.

В эти минуты идет активное голосование, по итогам которого решится важнейший вопрос – появится ли в Казахстане развитая атомная энергетика.

"Каждый новый голос подтверждает, что вопрос АЭС волнует и интересует каждого казахстанца", – отметила председатель избирательного участка №415 Роза Абуова.

Стоит отметить, что в предыдущий раз граждане Казахстана голосовали на референдуме в 2022 году, когда решался вопрос внесения поправок в Конституцию. Тогда явка на участках составила 68%.