Председатель территориальной комиссии референдума в Алматы рассказала о жалобах

Председатель территориальной комиссии референдума города Алматы Жанна Асанова ответила на поступающие жалобы голосующих, сообщает Zakon.kz.

Одна избирательница не нашла себя в списке на одном из участков. Прописку она получила неделю назад. Председатель территориальной комиссии референдума города Алматы подчеркнула, что по этой жалобе уже есть опровержение. Но спикер напомнила горожанам, что списки формируются на основании постоянной прописки. Человеку должно быть 18 лет, он должен быть дееспособным и не содержаться в местах лишения свободы по приговору суда.

У нас 20 мая списки были распечатаны в бумажном варианте и переданы на участки. До 20-го, кто прописался, в этих списках находятся, а вот того, кто прописался позже или кому исполнилось 18 лет после этой даты, в списках нет. Для этого на участках организован специальный функционал, который позволяет гражданину проверить себя в электронной базе. Благодаря этому производится включение граждан, которые не вошли в списки 20 мая. Жанна Асанова

Что касается вопроса о том, что якобы много людей голосует по открепительным удостоверениям, причем некоторые приходят группами и в одинаковой одежде.

Все мы в силу жизненных обстоятельств находимся в том или ином месте, прописаны в одном регионе, находимся в другом, например. Алматы – активный город, здесь активный бизнес. На самом деле, как я говорила, много было вопросов по открепительным удостоверениям. А то, что люди пришли группой в одинаковой одежде, так в этом нет ничего странного. Дресс-кода на избирательных участках нет. Можно приходить в любой одежде. Вполне допустимо, что это были члены одной организации, которые приехали и проголосовали вместе на одном участке референдума. Жанна Асанова

Также кто-то из горожан пожаловался, что в кабинке одного из участков референдума находились два человека. Асанова отметила, что у нас в законе есть статья, в которой говорится о предоставлении возможности людям, которые не могут самостоятельно проголосовать, воспользоваться помощью лица, находящегося на участке. Этим лицом не может быть член комиссии, журналист и наблюдатель. Но избиратель имеет право попросить помощи у другого избирателя или позвать кого-то снаружи.

В этом случае пришли двое, один из которых является незрячим. Они оба прописаны на этом участке. И мужчина воспользовался помощью жены. После она сама проголосовала. Это не нарушение закона. Жанна Асанова

Также спикер привела еще один случай, произошедший на участке референдума.

Мы на тесной связи с наблюдателями. Каких-то краеугольных ситуаций не возникало. Но вот, например, представители иностранного СМИ без аккредитации приехали на один из участков, без карточки, это российская организация. И они не были допущены на участок. Все вы знаете, что иностранные СМИ у нас аккредитуются заранее в ЦИК или в МИД. Жанна Асанова

По ее словам, явка в Алматы по состоянию на 10 часов составила 13,9%, или 156 707 граждан. Общее количество алматинцев, которые могут принять участие в голосовании, составляет 1 126 854 человека. Впервые голосуют 26 968 алматинцев, которым недавно исполнилось 18 лет.

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Иностранных наблюдателей в Алматы приехало 15 человек: семеро – из миссии стран СНГ, шестеро – представители дипкорпуса и двое – представители ОБСЕ, которые находятся в Алматы транзитом.

Центр гражданской инициативы подготовил 1500 наблюдателей для референдума.