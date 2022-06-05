Референдум-2022: пожилые алматинцы смогли проголосовать, не выходя из дома

Жители Алматы проявляют высокую активность в процессе голосования на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, сообщает Zakon.kz.

В референдуме имеют право принять участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Но не у всех есть возможность прийти на избирательный участок, так что пенсионеры и люди с ограниченными возможностями голосуют на дому.

Фото: referendum2022_kz

В территориальный штаб избирательной комиссии по Бостандыкскому району поступило 114 заявлений следующего содержания: «Даже если я не могу попасть на избирательный участок, я хочу сделать выбор». Специально для таких людей и созданы мобильные группы.