Мурат Айтенов: Страна вступает в новый этап развития

В Шымкенте полным ходом проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Аким города Мурат Айтенов проголосовал на участке №231 во Дворце торжеств «Туркестан», сообщает Zakon.kz.

Сегодня очень важный день для народа Казахстана. Через референдум по изменению Конституции страна вступает в новый этап развития. Задачей местных властей была организация участков референдума и создание благоприятных условий для голосования населения. Со стороны нашего акимата эта задача полностью выполнена. Аким города Шымкент Мурат Айтенов

Фото: Серика Косаева

По словам председателя городской территориальной комиссий референдума Каирбека Кунанбаева, сейчас в городе зарегистрированы 631 133 избирателя. Граждане, имеющие право голоса, приглашаются на референдум различными способами. А для граждан, не имеющих возможности самостоятельно приехать на свои участки, организованы передвижные ящики. Кроме того, граждан с инвалидностью перевозит инватакси.

Фото: Серика Косаева

За проведением референдума в Шымкенте следят 900 наблюдателей, в том числе 12 из зарубежных стран.

Отметим, участки референдума будут работать до 20:00. Проезд на общественном транспорте бесплатный.

Фото: Серика Косаева