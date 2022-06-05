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Мурат Айтенов: Страна вступает в новый этап развития

Страна вступает в новый этап развития Фото: Серика Косаева
В Шымкенте полным ходом проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. Аким города Мурат Айтенов проголосовал на участке №231 во Дворце торжеств «Туркестан», сообщает Zakon.kz.
Сегодня очень важный день для народа Казахстана. Через референдум по изменению Конституции страна вступает в новый этап развития. Задачей местных властей была организация участков референдума и создание благоприятных условий для голосования населения. Со стороны нашего акимата эта задача полностью выполнена. Аким города Шымкент Мурат Айтенов

Страна вступает в новый этап развития

Фото: Серика Косаева

По словам председателя городской территориальной комиссий референдума Каирбека Кунанбаева, сейчас в городе зарегистрированы 631 133 избирателя. Граждане, имеющие право голоса, приглашаются на референдум различными способами. А для граждан, не имеющих возможности самостоятельно приехать на свои участки, организованы передвижные ящики. Кроме того, граждан с инвалидностью перевозит инватакси.

Страна вступает в новый этап развития

Фото: Серика Косаева

За проведением референдума в Шымкенте следят 900 наблюдателей, в том числе 12 из зарубежных стран.

Отметим, участки референдума будут работать до 20:00. Проезд на общественном транспорте бесплатный.

Страна вступает в новый этап развития

Фото: Серика Косаева

Страна вступает в новый этап развития

Фото: Серика Косаева

Константин Вноровский
Айтенов Мурат Шымкент
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