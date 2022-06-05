Автомобиль пробил стену на территории столичного ТРЦ
Фото: Telegram/Астана - Что? Где? Когда?
Авария произошла на прилегающей территории торгово-развлекательного центра «Сарыарка», передает Zakon.kz.
32-х летний водитель автомашины Toyota Camry, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на кирпичное ограждение. Вследствие чего, кирпичом была повреждена автомашина Nexia.Пресс-служба ДП города Нур-Султана
Фото: Telegram/Астана - Что? Где? Когда?
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото: Telegram/Астана - Что? Где? Когда?
Водитель автомашины Toyota Camry привлечен к административной ответственности по статье 610 КРКобАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.
Столичные полицейские предупреждают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и соблюдать необходимую дистанцию.
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