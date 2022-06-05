Автомобиль пробил стену на территории столичного ТРЦ

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Авария произошла на прилегающей территории торгово-развлекательного центра «Сарыарка», передает Zakon.kz.

32-х летний водитель автомашины Toyota Camry, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на кирпичное ограждение. Вследствие чего, кирпичом была повреждена автомашина Nexia. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

Фото: Telegram/Астана - Что? Где? Когда?

В результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Telegram/Астана - Что? Где? Когда?

Водитель автомашины Toyota Camry привлечен к административной ответственности по статье 610 КРКобАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.