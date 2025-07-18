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Общество

Ремонт у ТРЦ "Сарыарка": в Астане вводят частичное перекрытие дороги

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 12:26 Фото: Zakon.kz
Дорогу за торгово-развлекательным центром (ТРЦ) "Сарыарка" закрыли на ремонт в Астане. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы столичного акимата.

Так, согласно распространенному релизу, по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68) идут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

"С 18 по 19 июля 2025 года движение для автотранспортных средств частично перекроют. Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон".Пресс-служба акимата Астаны

Фото: gov.kz

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее стало известно, что в Астане перекрыли дорогу под одним из мостов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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