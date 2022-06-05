100-летний ветеран войны проголосовал на референдуме в Алматы

Фото: almaty-akshamy.kz

В Алматы на референдуме по внесению поправок в Конституцию РК проголосовал 100-летний ветеран войны Филипп Губанов. Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций города, передает Zakon.kz.