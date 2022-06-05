100-летний ветеран войны проголосовал на референдуме в Алматы
Фото: almaty-akshamy.kz
В Алматы на референдуме по внесению поправок в Конституцию РК проголосовал 100-летний ветеран войны Филипп Губанов. Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций города, передает Zakon.kz.
Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Губанов живет в мкр. Кулагер Жетысуского района. Он проголосовал на дому.
Ветеран отметил, что голосует за будущее Казахстана, и поблагодарил за оказанное ему внимание.
Филиппу Петровичу в ноябре прошлого года исполнилось 100 лет. Ветеран участвовал в освобождении стран Европы. Награжден многочисленными орденами.
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