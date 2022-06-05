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Пробыл в яме несколько дней — спасение щенка попало на видео в ВКО

ВКО, щенок, яма, спасение, видео Фото: скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области маленький щенок упал в яму туалета и пробыл там несколько дней. Из ямы четвероногого животного вытащили спасатель и полицейский, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 5 июня в селе Салкынтобе Жарминского района.

На помощь щенку пришли спасатель Даулет Кабдуллин и участковый инспектор полиции Дастан Иманов, которые своими руками изготовили палку с петлей и аккуратно извлекли животное.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве отметили, что жители поселка поблагодарили Даулета и Дастана за помощь, оказанную щенку.

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область
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