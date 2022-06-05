Пробыл в яме несколько дней — спасение щенка попало на видео в ВКО

Фото: скриншот видео

В Восточно-Казахстанской области маленький щенок упал в яму туалета и пробыл там несколько дней. Из ямы четвероногого животного вытащили спасатель и полицейский, передает Zakon.kz.