Пробыл в яме несколько дней — спасение щенка попало на видео в ВКО
Фото: скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области маленький щенок упал в яму туалета и пробыл там несколько дней. Из ямы четвероногого животного вытащили спасатель и полицейский, передает Zakon.kz.
Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 5 июня в селе Салкынтобе Жарминского района.
На помощь щенку пришли спасатель Даулет Кабдуллин и участковый инспектор полиции Дастан Иманов, которые своими руками изготовили палку с петлей и аккуратно извлекли животное.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве отметили, что жители поселка поблагодарили Даулета и Дастана за помощь, оказанную щенку.
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