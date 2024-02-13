Чудесное спасение: щенка вытащили из выгребной ямы в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО вытащили щенка из выгребной ямы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС ВКО, житель поселка Ахмирова обнаружил животное у себя на участке в выгребной яме уличного туалета.

"Самостоятельные попытки помочь у мужчины не увенчались успехом. Тогда он вызвал спасателей. При помощи петли для ловли животных они аккуратно и ловко извлекли четвероногого "малютку", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что двух детей из выгребного туалета вытащили спасатели Алматинской области.