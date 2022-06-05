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Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме из дома

Алматы, Бибигуль Тулегенова, референдум, голосование Фото: almaty.tv
Народная артистка Республики Казахстан, Почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме по внесению поправок в Конституцию из дома, передает Zakon.kz.
Сегодня большой праздник - день референдума. Казахстан, я считаю, самая стойка республика. Я надеюсь, что наш нынешний президент вложит все свои силы в развитие страны.Бибигуль Тулегенова

Народная артистка подчеркнула, что казахстанская «молодежь должна работать, вкладывать свои силы в государство, так как наше время уже уходит».

Сейчас мы должны работать не только на развитие, но и на статус большой республики, которая может конкурировать с другими государствами.Бибигуль Тулегенова

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