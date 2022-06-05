Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме из дома

Фото: almaty.tv

Народная артистка Республики Казахстан, Почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме по внесению поправок в Конституцию из дома, передает Zakon.kz.