Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме из дома
Фото: almaty.tv
Народная артистка Республики Казахстан, Почетный гражданин Алматы Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме по внесению поправок в Конституцию из дома, передает Zakon.kz.
Сегодня большой праздник - день референдума. Казахстан, я считаю, самая стойка республика. Я надеюсь, что наш нынешний президент вложит все свои силы в развитие страны.Бибигуль Тулегенова
Народная артистка подчеркнула, что казахстанская «молодежь должна работать, вкладывать свои силы в государство, так как наше время уже уходит».
Сейчас мы должны работать не только на развитие, но и на статус большой республики, которая может конкурировать с другими государствами.Бибигуль Тулегенова
Более 60% избирателей проголосовали на референдуме
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