Названы наиболее благоприятные даты для свадьбы летом – советы астролога

Астропсихолог Тиана Атлас назвала наиболее благоприятные даты для свадьбы в июне, июле и августе, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам пояснила, что выбор даты зависит от того, чего молодожены больше хотят от брака — денег, приключений или тихого семейного счастья.

1 — 22 июня

По словам Тианы Атлас, если влюбленная пара отправится в ЗАГС до 22 июня, то такой союз двух сердец будет стабильным и обеспечит молодоженов хорошим доходом в будущем.

23 июня — 17 июля

Как отметила астропсихолог, в браке, заключенном в этот период, «будет царить, прежде всего, дружба».

Партнеры будут уважать друг друга и много вместе путешествовать. Тиана Атлас

18 июля — 11 августа

Как заверила эксперт, молодые сумеют создать поистине уютное семейное гнездышко, если зарегистрируют свой брак с 18 июля по 11 августа.

Молодожены не будут души чаять друг в друге и обязательно всю жизнь будут окружать свою половинку заботой и вниманием. Тиана Атлас

Кроме того, по ее словам, обозначенные даты гарантируют очень быстрое появление в браке ребенка.

12 — 31 августа

Как отметила эксперт по звездам, будущим супругам уготовано веселое времяпрепровождение, если они выберут для бракосочетания период с 12 августа до начала сентября.

Проводить они будут больше времени не дома, а на светских мероприятиях. Поэтому, если паре нравится блистать вместе на публике, то свадьбу смело назначайте на конец августа. Тиана Атлас