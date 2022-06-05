Названы наиболее благоприятные даты для свадьбы летом – советы астролога
В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам пояснила, что выбор даты зависит от того, чего молодожены больше хотят от брака — денег, приключений или тихого семейного счастья.
1 — 22 июня
По словам Тианы Атлас, если влюбленная пара отправится в ЗАГС до 22 июня, то такой союз двух сердец будет стабильным и обеспечит молодоженов хорошим доходом в будущем.
23 июня — 17 июля
Как отметила астропсихолог, в браке, заключенном в этот период, «будет царить, прежде всего, дружба».
Партнеры будут уважать друг друга и много вместе путешествовать.Тиана Атлас
18 июля — 11 августа
Как заверила эксперт, молодые сумеют создать поистине уютное семейное гнездышко, если зарегистрируют свой брак с 18 июля по 11 августа.
Молодожены не будут души чаять друг в друге и обязательно всю жизнь будут окружать свою половинку заботой и вниманием.Тиана Атлас
Кроме того, по ее словам, обозначенные даты гарантируют очень быстрое появление в браке ребенка.
12 — 31 августа
Как отметила эксперт по звездам, будущим супругам уготовано веселое времяпрепровождение, если они выберут для бракосочетания период с 12 августа до начала сентября.
Проводить они будут больше времени не дома, а на светских мероприятиях. Поэтому, если паре нравится блистать вместе на публике, то свадьбу смело назначайте на конец августа.Тиана Атлас
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