Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названы наиболее благоприятные даты для свадьбы летом – советы астролога

знаки зодиака, астрология, свадьба, советы Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
Астропсихолог Тиана Атлас назвала наиболее благоприятные даты для свадьбы в июне, июле и августе, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам пояснила, что выбор даты зависит от того, чего молодожены больше хотят от брака — денег, приключений или тихого семейного счастья.

1 — 22 июня

По словам Тианы Атлас, если влюбленная пара отправится в ЗАГС до 22 июня, то такой союз двух сердец будет стабильным и обеспечит молодоженов хорошим доходом в будущем.

23 июня — 17 июля

Как отметила астропсихолог, в браке, заключенном в этот период, «будет царить, прежде всего, дружба».

Партнеры будут уважать друг друга и много вместе путешествовать.Тиана Атлас

18 июля — 11 августа

Как заверила эксперт, молодые сумеют создать поистине уютное семейное гнездышко, если зарегистрируют свой брак с 18 июля по 11 августа.

Молодожены не будут души чаять друг в друге и обязательно всю жизнь будут окружать свою половинку заботой и вниманием.Тиана Атлас

Кроме того, по ее словам, обозначенные даты гарантируют очень быстрое появление в браке ребенка.

12 — 31 августа

Как отметила эксперт по звездам, будущим супругам уготовано веселое времяпрепровождение, если они выберут для бракосочетания период с 12 августа до начала сентября.

Проводить они будут больше времени не дома, а на светских мероприятиях. Поэтому, если паре нравится блистать вместе на публике, то свадьбу смело назначайте на конец августа.Тиана Атлас

Новость по теме

Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю

Динара Халдарова
Интересное
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Заморозки, туман и грозу прогнозируют в Казахстане
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Референдум по поправкам в Конституцию признан состоявшимся
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления