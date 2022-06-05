Заморозки, сильный ветер и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана на 6 июня – ожидаются сильный дождь, усиление ветра, гроза, град, шквал и заморозки, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», днем на юге и в центре Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем на юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области – сильный дождь, на юге, северо-западе, в центре –гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, на юге, северо-западе, в центре, на востоке днем порывы 15-20 м/с. В Уральске – дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 18 м/с.

Днем на севере, в центре Мангистауской области – гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, в центре области 17-22, порывы 25 м/с.

Ночью на севере, юге Актюбинской области – гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 м/с. В Актобе ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 м/с.

На западе, юге Костанайской области – гроза. Ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области – гроза. Ветер юго-восточный, на востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской области – гроза. Ветер юго-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области – гроза, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области – заморозки -1°C.

Днем 6-7 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.