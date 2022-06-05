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Казахстанцы завершили голосование на референдуме в Китае, Корее и Японии – МИД

РК, референдум, голосование за рубежом, завершение Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге в Центральной комиссии референдума рассказал о ходе голосования казахстанцев за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня мы являемся свидетелями, пожалуй, важнейшего политического события года. МИД в рамках своих полномочий оказывает необходимое содействие в реализации своего избирательного права казахстанцами, находящимися сегодня за пределами Родины. Кроме того, МИД обеспечивает условия для международного наблюдения за ходом голосования на сегодняшнем референдуме. Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко

Спикер напомнил, что были открыты 65 участков для голосования в 52 иностранных государствах.

На день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 наших граждан. В настоящее время референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. По состоянию на 19:00 по времени Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки.Роман Василенко

Между тем, по его словам, участки, расположенные в Азии, в таких странах, как Китай, Корея, Япония и другие, участки уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. На некоторых из них явка составила 100%.

Участки в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилия, только открылись (менее двух часов назад) и еще будут работать девять часов.

После подведения результатов голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи в избирательную комиссию района «Есиль», к которому все наши избирательные участки за рубежом приписаны.Роман Василенко
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Референдум в Казахстане Казахстан
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