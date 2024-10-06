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Законодательство РК

Референдум по АЭС: завершилось голосование казахстанцев в 13 странах мира

ЦКР, референдум, АЭС , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 19:34 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге в Центральной комиссии референдума 6 октября 2024 года озвучил данные по голосованию за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Роман Василенко отметил, что по состоянию на 19:00 сегодняшнего дня за рубежом завершили работу 13 участковых комиссий референдума.

"Проголосовали казахстанцы, находящиеся в Сеуле, Токио, Пекине, Сингапуре, Куала-Лумпур, Улан-Баторе, Гонконге, Шанхае, Бангкоке, Джакарте, Ханой, Омске и Бишкеке. Всего там  проголосовало 7358 граждан. Это 59,79% от тех избирателей, которые были там  зарегистрированы. То есть почти 60% явка", – сообщил он.

Продолжают работу, по его словам, 60 участков. В частности, в странах Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы, Южной Америки и США.

Еще один участок в городе Сан-Фрациско откроется в 20:00 по времени Астаны.

Напомним, что при загранучреждениях РК в 59 иностранных государствах образованы 74 участковые комиссии референдума с общим количеством избирателей 12 307 человек. 

4 октября 2024 года посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова сообщила, что в целях обеспечения безопасности граждан Казахстана считается целесообразным приостановить деятельность участков референдума, действующих в Ливане, Иране и Израиле.

2 октября 2024 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране – 102, в Ливане – 139 граждан Казахстана, включая дипломатов и членов их семей.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

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