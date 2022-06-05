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Никаких признаков административного ресурса не наблюдается – Калиев о референдуме

политолог Фото: Telegram/Kaliyev channel
Руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев оценил организацию и проведение референдума в Казахстане, передает Zakon.kz.
Южную и северную столицы можно назвать самыми пассивными. Когда жители всех остальных регионов демонстрируют явку свыше 60%, Алматы еще не дотягивает до 30%. Тому можно найти немало объяснений – от отъезда студентов на каникулы до излюбленных алматинских походов в горы и отъездов на дачи. Ну и, конечно же, традиционной алматинской электоральной пассивностью, которая даже в условиях жесткого злоупотребления административным ресурсом не позволяла обеспечить высокие показатели, – заявил Калиев в Telegram.

По его словам, во время голосования не было фактов давления на население.

Кстати, об административном ресурсе. На этот раз его признаков явно не наблюдается. Никаких организованных подвозов бюджетников, никаких жалоб бюджетников на самоуправство начальства о требованиях отчитаться о голосовании. Ничего подобного в соцсетях не встречается. Что позволяет сделать вывод, что явка является реальным отражением электоральных настроений, – считает эксперт.

Он отметил, что свидетельствует этому отсутствие заявлений о нарушениях на участках. Кроме того, не прозвучало и претензий со стороны наблюдателей от различных международных миссий.

Если поправки будут приняты, то политический процесс в стране имеет шансы обрести новое оформление, в котором народу будет возвращена политическая субъектность и предусмотренное Конституцией право единственного носителя власти. Будем ждать результатов… Талгат Калиев
Елена Беляева
Референдум в Казахстане
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