Талгат Калиев: Казахстанцам нужно привыкнуть к выборам

Свою точку зрения о прошедших 5 ноября выборах акимов городов областного значения и районов высказал руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает Zakon.kz.

Как отметил руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, на прошедших выборах примечательным был высокий уровень конкуренции: на 45 постов акимов претендовали 164 зарегистрированных кандидата.



"Более трех человек на место – это очень серьезный показатель, хороший уровень конкуренции. В выборах 5 ноября достаточно активно участвовали и партии, и самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов 46,4 года говорит о том, что они имеют хороший политический потенциал и перспективы. Поработав сегодня акимами локального уровня, они завтра могут претендовать на политические позиции национального уровня. В целом выборы акимов можно считать хорошей политической инновацией для Казахстана". Талгат Калиев

По мнению эксперта, выборы акимов городов областного значения и районов будут способствовать развитию института местного самоуправления и повышению вовлеченности граждан в процесс принятия решений на государственном уровне.

"Влияние выборов республиканского уровня – президентских или же депутатов мажилиса – для граждан не так очевидно, как выборов непосредственного руководителя своего населенного пункта, города или района. Ведь именно их деятельность будет отражаться на повседневной жизни, на уровне комфорта, благополучии жителей населенного пункта. Думаю, что внимание граждан к таким выборам будет гораздо выше". Талгат Калиев

Эксперт также обратил внимание на то, что именно локальные выборы способствуют росту настоящего патриотизма, потому что граждане чаще всего граждане ассоциируют свою страну со своим районом или населенным пунктом. Так любовь к Родине начинается с любви к своему родному городу или аулу.

"Казахстанцы должны привыкнуть к выборам, потому что теперь для нас электоральные процессы будут проходить не раз в несколько лет, а намного чаще в разных населенных пунктах, районах. Выборы будут обыденным регулярным процессом". Талгат Калиев

Кроме того, по словам Талгата Калиева, огорчает то, что из164 кандидатов только 10 – женщины. В Казахстане, считает эксперт, есть все необходимые нормативные документы для формирования гендерного равноправия. Но в обществе остаются деформации, которые необходимо устранять, чтобы женщины могли в полной мере раскрыть свой потенциал, в том числе, в политической сфере.

Выборы акимов районов и городов областного значения впервые прошли в Казахстане 5 ноября.