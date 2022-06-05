Голосование на большей части территории Казахстана завершено

В 20:00 по времени Нур-Султана завершили работу 8089 участков референдума в 12 регионах страны, и члены территориальной комиссии референдума приступили к подсчету голосов, передает Zakon.kz.

Также завершается голосование на 17 участках, открытых при посольствах Казахстана в 10 иностранных государствах. В связи с разницей во времени голосование в пяти регионах страны, а именно на 1858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, завершится в 21:00, на 48 участках за рубежом продолжается голосование.

В целом по республике создано 10 012 участков референдума. Из них 65 участков в 52 иностранных государствах.

По предварительным данным, к 20:00 по республике 7 936 655 человек получили бюллетени для голосования. Это 67,65% граждан, включенных в списки.