Голосование завершили на 9 зарубежных участках
Фото: Zakon.kz
Зарубежные участки референдума завершили свою работу, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МИД Казахстана, завершилось голосование на участках в следующих странах:
- Южной Корее;
- Японии;
- Китае;
- Сингапуре;
- Малайзии;
- Монголии;
- Вьетнаме;
- Индонезии;
- Таиланде.
А в Казахстане названы регионы, лидирующие по числу голосующих.
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