Голосование завершили на 9 зарубежных участках

Зарубежные участки референдума завершили свою работу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МИД Казахстана, завершилось голосование на участках в следующих странах:

Южной Корее;

Японии;

Китае;

Сингапуре;

Малайзии;

Монголии;

Вьетнаме;

Индонезии;

Таиланде.

А в Казахстане названы регионы, лидирующие по числу голосующих.