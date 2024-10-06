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Голосование завершили на 9 зарубежных участках

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
Зарубежные участки референдума завершили свою работу, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МИД Казахстана, завершилось голосование на участках в следующих странах:

  • Южной Корее;
  • Японии;
  • Китае;
  • Сингапуре;
  • Малайзии;
  • Монголии;
  • Вьетнаме;
  • Индонезии;
  • Таиланде.

А в Казахстане названы регионы, лидирующие по числу голосующих.

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