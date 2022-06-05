Жибек Куламбаева и Александр Недовесов стали призерами международных турниров

Казахстанские теннисисты Жибек Куламбаева и Александр Недовесов сумели добраться до финальных матчей в парном разряде на крупных турнирах в Италии и Англии. Но в решающих играх не смогли выиграть своих соперников, сообщает Zakon.kz.

Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом уль-Хак Куреши в финале турнира в пригороде Лондона, Сурбитоне, с призовым фондом в 135 тыс. долларов США уступили британцам Джулиану Кэшу и Анри Паттену – 6:4, 3:6, 9:11. В активе Недовесова к этому моменту есть 24 титула на состязаниях серии «Челленджер», 21 из них – в парном разряде.

Фото: ktf.kz

Жибек Куламбаева впервые в своей карьере стала финалисткой соревнований категории ITF W60 на кортах итальянской Брешиа. В дуэте с представительницей Латвии Дианой Марцинкевич в решающем матче казахстанка уступила итальянской паре Нурия Бранкаччио и Лиза Пигато – 4:6, 1:6.

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