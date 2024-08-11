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Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Польше
Фото: ФТК
В польском городе Бытом завершился турнир серии ITF W50. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела финальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанка в дуэте с итальянской теннисисткой Николь Фосса Уерга обыграли в финале сестер Колб из Украины – Марину и Надежду со счетом 7:6, 6:2.
Казахстанско-итальянский тандем был посеян в Польше под первым номером, украинские теннисистки были вторыми.
Для Жибек Куламбаевой это юбилейный – 30 титул в карьере на турнирах серии ITF в парном разряде.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина приехала в Цинциннати и провела тренировку перед стартом на турнире WTA-1000, который пройдет с 13 по 19 августа.
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