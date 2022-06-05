Явка населения превзошла ожидания социологов – эксперты

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Еркин Тукумов и руководитель группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития Лязат Нуркатова прокомментировали прошедший референдум, передает Zakon.kz.

На 22:00 по часам столицы явка почти 70%. Мы в КИСИ в своих социологических исследованиях давали результаты 66,4%. Результаты почти совпали и даже немного превзошли наши ожидания. Наше общество тем самым доверяет президенту и его начинаниям в преобразовании Казахстана. Теперь время проанализировать опыт прошлых 30 лет и двигаться дальше, не повторяя прошлых ошибок и ставя высокие и реалистические цели в развитии нашей родины, – написал Еркин Тукумов в Facebook.

Сплоченность во время голосования отметила и руководитель группы стратегического анализа НАО КИОР Лязат Нуркатова.

Цифра дня, 68,44! Результат явки на референдум впечатляет, прогнозы социологов подтвердились, более чем! Общественное мнение на позитиве, в своем большинстве! В регионах картина разная, пестрая, и, радует то, что впервые за долгие годы народ реально показал сплоченность, единство, доверие программе и планам президента и надежду на лучшую жизнь. Это только начало, впереди много сложной и интересной работы по всем направлениям политической, социальной и духовной жизни казахстанского общества. Референдум состоялся! Ждем результатов голосования! Лязат Нуркатова

По предварительным данным, в стране проголосовало более 8 млн избирателей, или 68,44% граждан, имеющих право голоса.