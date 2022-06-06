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Уэльс обыграл Украину и во второй раз выступит на ЧМ по футболу

Футбол Путевка ЧМ-2022 Фото: Instagram/fifaworldcup
Футбольная cборная Уэльса победила Украину в стыковом матче за право выступить в финальной части ЧМ-2022 — 1:0. Благодаря этому успеху команда Уэльса получила путевку на мировое первенство в Катар, сообщает Zakon.kz.

Единственный гол в этом поединке в свои ворота забил Андрей Ярмоленко, после штрафного в исполнении Гарета Бэйла. Теперь валлийцы на групповом этапе ЧМ-2022 сыграют с Англией, Ираном и США. Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс во второй раз в своей истории примет участие в Чемпионате мира. До этого они выступали на мировом футбольном празднике в 1958 году, где дошли до четвертьфинала и уступили сборной Бразилии – 0:1, автором гола стал знаменитый Пеле.

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Куандык Шынасилов
FIFA
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