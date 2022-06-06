Цены на аренду и покупку офисов растут в Алматы и Нур-Султане

В Нур-Султане и Алматы цены на аренду и покупку коммерческой недвижимости ведут себя по-разному. Повышение цен в 2022 году неизбежно даже там, где, казалось бы, наблюдается застой, передает Zakon.kz.

По мнению опрошенных экспертов, ситуация на рынке аренды и продажи коммерческой недвижимости в двух городах сильно отличается.

Нур-Султан

По словам руководителя брокерской компании Айнур Буркитбаевой, основную активность на столичном рынке коммерческой недвижимости в первом и втором кварталах 2022 года проявляли компании государственного сектора. По офисам средней и крупной площади от частных компаний не было особой активности, только мониторинг ситуации на рынке.

Председатель комитета консалтинга и брокериджа Ассоциации Qazproperty Константин Глушко отметил, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости в столице Казахстана прямо пропорциональна рынку жилой недвижимости, на данный момент рынок замер в ожидании. Стимуляция рынка жилья, планируемая государством, пока не обрела реальную форму, все программы находятся в активной стадии обсуждения. Экономическая ситуация также накладывает свой след на спрос.

В связи с этим мы прогнозируем спад спроса на покупку коммерческой недвижимости на 15-20%. Рынок аренды коммерческой недвижимости в Нур-Султане переживает период стагнации, начиная с прошлого года. Этот тренд сохранится и в этом году. Предпосылок для роста арендной ставки мало, хотя периодами наблюдаются небольшие всплески на уровне 5-7%. Исполнительный директор AST Service Management Константин Глушко

Айнур Буркитбаева также полагает, что арендные ставки в Нур-Султане до осени не будут расти. А дальше все будет зависеть от ситуации на рынке.

В третьем квартале можно ожидать дальнейшей активизации спроса на небольшие офисы и рабочие места в коворкингах. Крупные частные компании не будут проявлять особого интереса к поиску помещений, предположительно, до сентября 2022 года. Руководитель брокерской компании arenda.kz Айнур Буркитбаева

Алматы

Традиционно Алматы – не только культурный центр страны, но и город бизнеса. Поэтому ситуация на рынке коммерческой недвижимости самого населенного мегаполиса страны в корне отличается от того, что происходит в столице.

В Алматы ситуация складывается лучше, так как город направлен на бизнес-среду. Цены на коммерческую недвижимость показывают небольшой прирост в районе 3-5%, спрос замедлился, но не так критично, как в Нур-Султане. Рынок аренды в Алматы показывал прирост ставки в классе А, ввиду ограниченного предложения новых бизнес-центров. В 2022 году можно прогнозировать дальнейший рост ставок аренды на уровне 5-10%, в особенности в новых бизнес-центрах. Константин Глушко

Эксперт констатировал, что в целом по рынку аренды ставки достаточно стабильны, небольшие всплески создаются за счет новых проектов в классе А.

Цена колеблется на уровне +/- 10-15%. Что касается продажи, то здесь очень много зависит от локации проекта и, естественно, от себестоимости строительства. В целом, весной после роста курса доллара цены на продажу поднялись на 7-10% во всех сегментах. Константин Глушко

Айнур Буркитбаева сообщила, что в Алматы наблюдается дефицит качественных зданий по рыночным арендным ставкам, при этом в городе больше компаний частного казахстанского бизнеса и международных компаний. Из-за этого рынок аренды коммерческой недвижимости Алматы отличается от столичного по бюджетам, требованиям к помещению и длительности договоров.

Также эксперт поделилась данными о том, какие компании чаще всего снимают в аренду офисы в Алматы.

Основную активность в первом и втором кварталах 2022 года на рынке проявляли IT-компании и компании финансового сектора. Повышение спроса на качественные офисные помещения со стороны таких компаний, а также достижение 100%-ной заполненности некоторыми зданиями классов А и В+ позволит им в 2022 году поднимать арендные ставки. Однако здания, у которых есть проблемы с качеством помещений, развитостью инфраструктуры, сервисом, не смогут проводить повышение арендных ставок, их менеджмент будет использовать повышение спроса для дозаполнения своих объектов. Айнур Буркитбаева

Компании, которые управляют коворкингами и гибкими рабочими пространствами (обслуживаемые мини-офисы), единодушны в том, что спрос в этом сегменте в Алматы превышает предложение.