Смотрели в открытое окно: спасение двух детей попало на видео в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В Атырауской области полицейские спасли двух детей (двух и трех лет), стоявших на подоконнике и смотревших в окно. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.