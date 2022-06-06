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Смотрели в открытое окно: спасение двух детей попало на видео в Атырауской области

Атырауская область, дети, подоконник, полицейские, спасение Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
В Атырауской области полицейские спасли двух детей (двух и трех лет), стоявших на подоконнике и смотревших в окно. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что сообщение в полицию поступило 5 июня около 19:00.

Прибывшие на место сотрудники Макатского районного отдела Тойгожа Азбергенов, Ренат Исемгалиев, Аслан Мусаев и житель Макатского района Кайрат, залезли в окно второго этажа и вывели детей в безопасное место.Пресс-служба ДП Атырауской области

По данным полицейских, в квартире дети находились одни.

Инспектора ювенальной полиции установили, что родители 1997 г.р. находились на работе. Стражи порядка провели с ними разъяснительную беседу.Пресс-служба ДП Атырауской области

Динара Халдарова
Атырауская область
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