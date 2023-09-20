Спасение ребенка из канализационной ямы в Атырауской области попало на видео

В Атырауской области полицейские спасли ребенка из канализационного колодца, сообщает Zakon.kz.

Вечером 19 сентября в полицию обратилась 30-летняя жительница села Аккистау и сообщила об исчезновении ее 5-летнего сына из дома 20 минут назад.



В поселке были начаты оперативно-розыскные работы. Полицейский услышал звуки, исходящие из канализационной ямы во дворе жилого дома.





"Понимая всю опасность ситуации, он позвал на помощь коллег. Поскольку крышка канализационного колодца была узкой, на спасение ребенка потребовалось около 5 минут, чтобы не поранить его", – рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Врачи осмотрели мальчика, с ним все в порядке.

Ранее в Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине.