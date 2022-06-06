Новые правила задержания наличных денег, причастных к отмыванию доходов, утвердили в РК
Так, задержание наличных денежных средств или денежных инструментов осуществляется на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами либо уполномоченным органом по финансовому мониторингу.
Органы госдоходов осуществляют задержание наличных денежных средств (инструментов) с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.
Для хранения изъятых денег в территориальных органах госдоходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации.
При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством. Изъятые наличные денежные средства (инструменты) опечатываются.
Приказ вводится в действие с 14 июня 2022 года.