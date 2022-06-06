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Законодательство РК

Новые правила задержания наличных денег, причастных к отмыванию доходов, утвердили в РК

тенге, отмывание денег Фото: Zakon.kz
Приказом Министерства финансов РК от 26 мая 2022 года внесены изменения в правила осуществления задержания наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Так, задержание наличных денежных средств или денежных инструментов осуществляется на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами либо уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Органы госдоходов осуществляют задержание наличных денежных средств (инструментов) с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Для хранения изъятых денег в территориальных органах госдоходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации.

При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством. Изъятые наличные денежные средства (инструменты) опечатываются.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2022 года.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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