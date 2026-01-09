#Казахстан в сравнении
Право

Задержание наличных денег на границе: внесены изменения в правила

Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов от 30 декабря 2025 года внесены изменения в Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами.

В частности, изменен заголовок – Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств или денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами или уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указывается, что органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами или уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Уточняется, что при задержании наличных денежных средств или денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Приказ вводится в действие с 18 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
