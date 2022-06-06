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Целесообразно пересмотреть практику голосования вне места регистрации – наблюдатель

Референдум, Казахстан, Конституция Фото: gov.kz
Наблюдатель из Организации тюркских государств Гизмат Гозалов заявил, что не было зафиксировано агитационных материалов, принуждения со стороны какой-либо политической группы и утечки бюллетеней для голосования во время референдума, передает корреспондент Zakon.kz.
Организация тюркских государств (ОТГ) провела миссию по наблюдению за референдумом, которая начала свою работу 2 июня 2022 года. В состав миссии вошли сотрудники секретариата ОТГ, а Тюркская торгово-промышленная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с национальным законодательством Казахстана и общепризнанными нормами международного права об организации и проведении процессов голосования. Наблюдатель из Организации тюркских государств Гизмат Гозалов

Эксперт добавил, что Центральная избирательная комиссия провела референдум беспристрастно и уложилась в установленные законом сроки.

Встречи с общественностью проводились эффективно, коллегиально и были открыты для СМИ. Местные комиссии работали профессионально и заслужили доверие местных заинтересованных сторон. Власти предприняли необходимые усилия для предоставления объективной информации. В течение всего дня референдума миссия наблюдала за ходом голосования на 15 избирательных участках в Казахстане. Наблюдатель из Организации тюркских государств Гизмат Гозалов

По словам наблюдателя, референдум был хорошо организован и профессионально проведен, без существенных нарушений, были соблюдены процедуры голосования и подсчета голосов, обеспечена прозрачность процесса.

Международный наблюдатель отметил, что голосование прошло спокойно, случаев незаконного вмешательства административных или правоохранительных органов в работу комиссии референдума не зафиксировано.

Миссия получала полный доступ к избирательным участкам и получила подробную информацию от должностных лиц избирательных участков. Никаких препятствий для осуществления права на свободное голосование также не наблюдалось. Миссия засвидетельствовала активное участие национальных наблюдателей, что усиливает прозрачность и общественную подотчетность референдума. Наблюдатель из Организации тюркских государств Гизмат Гозалов

Специалист заверил, что миссия не зафиксировала каких-либо агитационных материалов, принуждения со стороны какой-либо политической группы и утечки бюллетеней для голосования во время референдума.

В то же время миссия считает целесообразным пересмотреть практику включения избирателей, желающих проголосовать на каком-либо избирательном участке вне места их постоянной регистрации, в дополнительный список избирателей в день голосования.Гизмат Гозалов
Айша Тулеубекова
Референдум в Казахстане Казахстан
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