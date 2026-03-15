Политика

Референдум 2026 года: международные наблюдатели высказались о ходе голосования

Конституция РК, День Конституции РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
Международные наблюдатели из Турции в рамках онлайн-марафона в СЦК 15 марта 2026 года высказались о ходе голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман подчеркнул значимость сегодняшнего референдума для народа Казахстана.

"Мы участвуем в качестве муждународных наблюдателей. Мы наблюдали за тем, как процесс голосования проходит в Астане. И мы свидетели того, что референдум проходит на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами. Мы, как наблюдатели, можем отметить активное участие граждан. Это важный для Казахстана документ, и он может привести к значимым изменениям", – отметил он.

Его поддержал председатель Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям Парламентской Ассамблеи Тюркских государств (ТюркПА), депутат Великого национального собрания, глава миссии Осман Местен.

"Мы наблюдаем за ходом референдума в трех регионах – Астане, Туркестане и Алматы. В целом, могу на сейчас отметить высокую явку казахстанцев на избирательных участках, что говорит о высоком интересе народа к проводимым в стране реформам", – подчеркнул спикер.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
