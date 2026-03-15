Референдум 2026 года: международные наблюдатели высказались о ходе голосования
Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман подчеркнул значимость сегодняшнего референдума для народа Казахстана.
"Мы участвуем в качестве муждународных наблюдателей. Мы наблюдали за тем, как процесс голосования проходит в Астане. И мы свидетели того, что референдум проходит на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами. Мы, как наблюдатели, можем отметить активное участие граждан. Это важный для Казахстана документ, и он может привести к значимым изменениям", – отметил он.
Его поддержал председатель Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям Парламентской Ассамблеи Тюркских государств (ТюркПА), депутат Великого национального собрания, глава миссии Осман Местен.
"Мы наблюдаем за ходом референдума в трех регионах – Астане, Туркестане и Алматы. В целом, могу на сейчас отметить высокую явку казахстанцев на избирательных участках, что говорит о высоком интересе народа к проводимым в стране реформам", – подчеркнул спикер.
В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".