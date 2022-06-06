Вторую неделю подряд испанские фанаты празднуют число «14» на улицах Парижа

Конец мая и начало июня войдут в историю не только испанского, но и мирового спорта под магическим числом «14». Два крупных события завершились за эти две недели в столице Франции, и оба — триумфом представителей Испании, сообщает Zakon.kz.

29 мая фанаты на улицах Парижа начали праздновать успех мадридского «Реала», который в финале Лиги чемпионов обыграл английский «Ливерпуль» – 1:0. Королевский клуб в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом.

Фото: Instagram/realmadrid

А 5 июня Рафаэль Надаль в присутствии короля Испании победил норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3, 6:0 и завоевал чемпионский трофей «Ролан Гаррос» в 14-й раз в своей карьере, что также является лучшим результатом в истории тенниса.

Фото: Instagram/rolandgarros

Рафаэль Надаль уже многие годы является преданным болельщиком «Реала» и даже поддерживал родную команду на финале с «Ливерпулем». Мадридские футболисты также поздравили теннисиста с его великой победой.

Поздравляем с этим историческим достижением. Великий мадридиста и почетный член клуба – лучший теннисист всех времен. Это большая честь. С 22-й победой на турнирах «Большого шлема» и 14-м титулом «Ролан Гаррос». 14 – магическое число в 2022 году, без сомнений. Заявление футбольного клуба «Реал»

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