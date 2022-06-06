Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вторую неделю подряд испанские фанаты празднуют число «14» на улицах Парижа

Футбол Теннис 14 трофеев Фото: Instagram/realmadrid
Конец мая и начало июня войдут в историю не только испанского, но и мирового спорта под магическим числом «14». Два крупных события завершились за эти две недели в столице Франции, и оба — триумфом представителей Испании, сообщает Zakon.kz.

29 мая фанаты на улицах Парижа начали праздновать успех мадридского «Реала», который в финале Лиги чемпионов обыграл английский «Ливерпуль» – 1:0. Королевский клуб в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов, что является рекордом.

Футбол Победитель ЛЧ 14 раз

Фото: Instagram/realmadrid

А 5 июня Рафаэль Надаль в присутствии короля Испании победил норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3, 6:0 и завоевал чемпионский трофей «Ролан Гаррос» в 14-й раз в своей карьере, что также является лучшим результатом в истории тенниса.

Теннис Чемпион РГ-2022

Фото: Instagram/rolandgarros

Рафаэль Надаль уже многие годы является преданным болельщиком «Реала» и даже поддерживал родную команду на финале с «Ливерпулем». Мадридские футболисты также поздравили теннисиста с его великой победой.

Поздравляем с этим историческим достижением. Великий мадридиста и почетный член клуба – лучший теннисист всех времен. Это большая честь. С 22-й победой на турнирах «Большого шлема» и 14-м титулом «Ролан Гаррос». 14 – магическое число в 2022 году, без сомнений.Заявление футбольного клуба «Реал»

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
УЕФА Париж
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Водитель Subaru сбил насмерть женщину в Алматинской области
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
В Казахстане изменили перечень сведений, составляющих налоговую тайну
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления