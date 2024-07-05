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Интриги и провокации: что ждет знаки зодиака на следующей неделе

Гороскоп на неделю, астролог, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 10:58 Фото: pexels
О том, какие события ждут представителей всех знаков зодиака на следующей неделе, с 8 по 14 июля, рассказала астролог Татьяна Рубина, сообщает Zakon.kz.

Овен

Лидеры по натуре Овны не будут склонны признавать ничьи авторитеты. Если вы выбираете идти "против течения", то приготовьтесь к неожиданным или нежелательным результатам, приводит прогноз астролога 5-tv.ru.

Мероприятия, связанные с отдыхом, романтические свидания, участие в конкурсах и спортивных соревнованиях могут не оправдать ваши ожидания. Сохраняйте спокойствие и берегите силы для более важных и интересных дел.

Телец

Тельцам будет трудно обрести внутреннюю гармонию и спокойствие. Эмоциональный холод не поспособствует сближению и взаимопониманию с членами семьи, родителями, вышестоящими лицами.

Возьмите под контроль свои эмоции, побудьте в уединении. Это поможет сдвинуть барьеры между вами и социумом.

Близнецы

Вас будет одолевать некая хаотичность и непоследовательность в мыслях и действиях. Поэтому при планировании путешествия, поездок, командировок, судебных заседаний тщательно проверяйте документы, средства связи и транспорта. Убедитесь, что предварительные договоренности остаются в силе.

Не предпринимайте поспешных решений, не поддавайтесь эмоциям и старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Рак 

Ракам астролог советует контролировать расходы, избегать заключения кредитных договоров и необдуманных финансовых вложений, чтобы сохранить деньги и не нарушить энергетический поток. Не стоит браться за сложные и неприятные дела. А эксцентричное поведение может привести к скандалам, в том числе с сексуальными партнерами.

Эмоциональный накал лучше использовать в творческой реализации или на сцене.

Лев

У Львов личные отношения потребуют дипломатичности, деликатности и такта. У вас наблюдается потребность в социальном самоутверждении и завышенные требования к окружающим.

Планомерная работа по достижению компромисса и уважение интересов партнеров даст свои результаты. Излишнюю агрессию можно сбросить в спортзале, в спарринге или парных видах спорта.

Дева 

Будьте осторожны – чрезмерные нагрузки на работе или выполнение бытовых обязанностей может отразиться на здоровье. К тому же шлейф незавершенных дел и желание все успеть истощает нервную систему. Внесите коррективы в планы на неделю и сделайте остановку.

Позвольте себе отдых и наслаждение тишиной, природой, уединением. Выход за пределы рационального и аналитического подхода к жизни позволит развить творческие силы.

Весы

У Весов будет высок риск форс-мажорных ситуаций во время отдыха, коллективных мероприятий, светских тусовок. Запутанные амурные связи могут ударить по репутации. Необходим поиск "золотой середины". Дух соперничества и бунтарства включается в ходе публичных выступлений и общественной деятельности.

Желание перемен поможет более ярко и смело проявлять себя. Эксцентричность и эпатаж – это ваш ключ в новую реальность.

Скорпион 

Скорпионам звезды рекомендуют направлять эмоции и силы на реализацию намеченных планов, сохраняя привычную выдержку и терпение. Не стоит зацикливаться на негативе и проблемах.

Займитесь работой, которая требует внимания к мелочам и методичности. Для дел, связанных с недвижимостью и переменой места жительства, это не самый удачный период.

Стрелец

Чрезмерная убежденность в своей точке зрения и правоте помешает Стрельцам объективно воспринимать происходящие события. В поездках и путешествиях могут возникать проблемы с коммуникацией, транспортом, документами, столкновения с законом.

Спорные ситуации с родными и соседями лучше решить мирно.

Козерог 

Вас ждет проверка на прочность. Как говорит астролог, продвижение в бизнесе лучше осуществлять небольшими шагами и поэтапно. Избегайте участие в рискованных и масштабных финансовых сделок, использование заемных средств. Велик риск не рассчитать свои силы и энергетический ресурс.

Полезно применять внимательный и аналитический разбор проблем. Занятия восточными и телесными практиками помогут обрести внутреннюю силу.

Водолей

Взаимодействие с социумом, с деловыми или брачными партнерами будет подвергаться переоценке на предстоящей неделе. Возрастает количество претензий в адрес друг друга, конкуренция и разрыв договоренностей.

Если всплывут старые обиды и "скелеты в шкафу" – без компромисса не обойтись. Улучшить отношения помогут общие интересы, увлечения, выход в свет.

Рыбы 

Рыбам стоит быть внимательными по отношению к коллегам на работе, а также людям, которые оказывают вам услуги. В противном случае ожидаемы козни или интриги с их стороны. Не поддавайтесь провокациям и отпускайте обиды.

Пусть сиюминутные эмоции и субъективные оценки не отягощают вашу жизнь. Занятия йогой, плаванием, медитациями благоприятно скажутся на физическом и эмоциональном здоровье.

Ранее известный российский астролог Тамара Глоба перечиcлила опасные дни июля.

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