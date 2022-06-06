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Кадровые назначения в регионах Казахстана объяснили в МВД

Полиция, МВД, назначение Фото: Zakon.kz
Кадровые назначения провели в Национальной гвардии, департаментах полиции Павлодара, Нур-Султана и районного управления полиции Шымкента. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
В системе МВД прошли очередные открытые кадровые назначения. Руководство ведомства лично изучило кандидатов на должности руководителей управлений полиции, заместителей начальника департамента полиции и главнокомандующего Национальной гвардией. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По словам спикера, каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно в рамках нового формата назначения.

Например, в первую очередь министр и его заместители рассмотрели кандидатуру Кайрата Умбетова на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК.

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При рассмотрении кандидатуры напомнили, что Кайрат Умбетов совершил героический поступок, прикрыв солдата срочной службы своим телом от взрыва гранаты, получил разные осколочные ранения.

Также приказом министра внутренних дел назначены:

  • на должность заместителя начальника ДП Нур-Султана Куаныш Орынбетов;

  • на должность начальника УП Павлодара Ермек Альжанов;

  • на должность начальника УП Енбекшинского района Шымкента Алмас Амзеев.

Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
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