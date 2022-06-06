Кадровые назначения в регионах Казахстана объяснили в МВД
В системе МВД прошли очередные открытые кадровые назначения. Руководство ведомства лично изучило кандидатов на должности руководителей управлений полиции, заместителей начальника департамента полиции и главнокомандующего Национальной гвардией. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек
По словам спикера, каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно в рамках нового формата назначения.
Например, в первую очередь министр и его заместители рассмотрели кандидатуру Кайрата Умбетова на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК.
При рассмотрении кандидатуры напомнили, что Кайрат Умбетов совершил героический поступок, прикрыв солдата срочной службы своим телом от взрыва гранаты, получил разные осколочные ранения.
Также приказом министра внутренних дел назначены:
на должность заместителя начальника ДП Нур-Султана Куаныш Орынбетов;
на должность начальника УП Павлодара Ермек Альжанов;
на должность начальника УП Енбекшинского района Шымкента Алмас Амзеев.