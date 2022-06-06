Роналду обновил рекорд по голам за сборную

Португальский форвард Криштиану Роналду обновил свой же рекорд по голам за сборную. Нападающий забил 116-й и 117-й голы за Португалию и единолично возглавляет список рекордсменов по голам за сборную, сообщает Zakon.kz.

Форвард сборной Португалии отметился дублем в матче Лиги наций с командой Швейцарии, где его дружина победила с крупным счетом 4:0.

Эти два гола за сборную позволяют игроку «Манчестер Юнайтед» существенно оторваться от преследователей. И вряд ли кто в ближайшее время догонит португальского футболиста.

Список лучших снайперов сборных:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 188 матчах;

2. Али Даеи (Иран) – 109 (148);

3. Мохтар Дахари (Малайзия) – 89 (142);

4. Лионель Месси (Аргентина) – 86 (162);

5. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84 (89).

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 млн тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!