Роналду забил 911-й гол в карьере

39-летний нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 911-й гол в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в матче 11-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Кадисией" (1:2).

Португальский футболист отметился четырьмя голами в четырех последних встречах за клуб и национальную команду.

Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом "Аль-Наср" рассчитано до лета 2025 года.

Ранее 22 ноября в офисе УЕФА прошла жеребьевка финальной части Лиги наций сезона-2024/25, в ходе которого определены четыре пары четвертьфиналистов и их путь до финала турнира.

