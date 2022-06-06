Как в Казахстане намерены сдерживать цены на газ

Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр энергетики Болат Акчулаков напомнил, что в январе 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 дней.

По истечении 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутреннем рынке, – сообщил Болат Акчулаков во время правительственного часа в Мажилисе.

Также разработан пакет поправок в закон «О газе и газоснабжении», по которым Министерство энергетики сможет устанавливать предельные розничные цены на сжиженный газ.

Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут направлены в Мажилис по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации поручений главы государства».

В настоящее время правительство разрабатывает системные меры в части обеспечения долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен на сжиженный газ, в том числе через биржи. Ввиду отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны государственных органов имеются определенные риски повышения цен, – отметил глава Минэнерго.

По словам министра, одна из основных причин дефицита объемов газа – теневой экспорт. И в настоящее время у министерства нет полномочий оперативно мониторить оборот сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и его экспорт.

В связи с чем ведомство проводит работы по включению сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт (СНТ).

Кроме того, ведутся работы по усилению требований к наличию контрольно-кассовых машин (ККМ) на АГЗС, реализующих сжиженный нефтяной газ на территории Казахстана. Также рассматривается возможность предоставления министерству удаленного доступа к оператору фискальных данных (ОФД) и базе СНТ.