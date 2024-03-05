В Казахстане вырастут цены на сжиженный нефтяной газ

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге рассказал о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда и на сколько в Казахстане может подняться цена на газ.

"Здесь речь идет о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов. Весной в планах министерства это повышение стоит", – заявил в ответ Саткалиев.

5 марта глава Минэнерго сообщил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.

