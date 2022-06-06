10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня

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Маршруты некоторых автобусов будут изменены в Алматы из-за ремонтных работ на дорогах. В акимате города просят с пониманием отнестись к ситуации, сообщает Zakon.kz.