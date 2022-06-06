10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
В связи с реконструкцией тепловых сетей на ул. Толе би (от ул. Кунаева до пр. Достык) с 7 июня временно будут изменены схемы движения 10 маршрутов.Пресс-служба акимата Алматы
Список выглядит следующим образом:
№118 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме. В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№66 – в северном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.
Приносим извинения за временные неудобства.Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, по данным городского ведомства, в Алматы 8 июня несколько жилых массивов на день отключат от холодной воды.