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10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня

реконструкция, изменение маршрутов Фото: Zakon.kz
Маршруты некоторых автобусов будут изменены в Алматы из-за ремонтных работ на дорогах. В акимате города просят с пониманием отнестись к ситуации, сообщает Zakon.kz.
В связи с реконструкцией тепловых сетей на ул. Толе би (от ул. Кунаева до пр. Достык) с 7 июня временно будут изменены схемы движения 10 маршрутов.Пресс-служба акимата Алматы

Список выглядит следующим образом:

  • №118 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме. В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №66 – в северном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

Приносим извинения за временные неудобства.Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, по данным городского ведомства, в Алматы 8 июня несколько жилых массивов на день отключат от холодной воды.

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Анастасия Московчук
Алматы
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