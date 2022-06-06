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Наблюдатели ТюркПА оценили референдум в Казахстане

РК, референдум, наблюдатели ТюркПА, оценка Фото: Zakon.kz
Член миссии наблюдателей от ТюркПА, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер на брифинге в ЦКР сообщил, что на референдуме во всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне, передает корреспондент Zakon.kz.
Референдум прошел очень спокойно, во всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне. Информационно-разъяснительная работа проведена на должном уровне.Депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер

По словам спикера, все процессы прошли очень открыто и справедливо.

Мы видим, что референдум прошел объективно, справедливо и прозрачно, то есть придерживался всех этих принципов, также был проведен в рамках Конституции и отвечал всем требованиям. Казахстан проводит важные реформы. Эти изменения и дополнения в Конституцию, я думаю, будут во благо всей республики и для повышения благосостояния вашего народа.Реджеп Шекер

Ранее председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил предварительные итоги республиканского референдума по поправкам в Конституцию в Казахстане.

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Референдум в Казахстане Казахстан
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