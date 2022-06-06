Наблюдатели ТюркПА оценили референдум в Казахстане

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Член миссии наблюдателей от ТюркПА, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер на брифинге в ЦКР сообщил, что на референдуме во всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне, передает корреспондент Zakon.kz.