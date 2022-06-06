За поправки в Конституцию проголосовали 77,18% казахстанцев — ЦКР

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Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил предварительные итоги республиканского референдума по поправкам в Конституцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.