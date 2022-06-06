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За поправки в Конституцию проголосовали 77,18% казахстанцев — ЦКР

РК, референдум, предварительные итоги, ЦКР Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил предварительные итоги республиканского референдума по поправкам в Конституцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

итоги референдум

Фото: Zakon.kz

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, составило 77,18%, а это 6 млн 163 тыс. 863 человека. Это абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров

Против проголосовало 18,66% избирателей. Явка составила 68,06%.

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Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных

Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.

Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.

Мадина Мамырханова
Референдум в Казахстане Казахстан
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