За поправки в Конституцию проголосовали 77,18% казахстанцев — ЦКР
Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров на брифинге озвучил предварительные итоги республиканского референдума по поправкам в Конституцию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, составило 77,18%, а это 6 млн 163 тыс. 863 человека. Это абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров
Против проголосовало 18,66% избирателей. Явка составила 68,06%.
Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.
Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.
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