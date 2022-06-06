Призовые Швентек за сезон-2022 превысили 6 млн долларов

Лучшая теннисистка мира Ига Швентек заработала 6 млн долларов призовых в нынешнем сезоне. Это самая большая сумма среди всех игроков, включая как мужчин, так и женщин, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира Ига Швентек за победу на «Ролан Гаррос – 2022» получила 2,4 млн долларов. Общая сумма призовых денег польской теннисистки за этот сезон превысила 6 млн долларов, а всего за карьеру спортсменка заработала 11,4 млн долларов.

У мужчин по итогам открытого чемпионата Франции на первое место вышел Рафаэль Надаль, который с учетом победы в финале заработал за сезон 5,7 млн долларов.

Фото: Instagram/rafaelnadal

Благодаря 14-му титулу на кортах Парижа, призовые Надаля за карьеру теперь составляют примерно 130,7 млн долларов. Испанец обошел Роджера Федерера, у которого 130,6 млн долларов. Больше всех заработал Новак Джокович – 156,1 млн долларов.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!