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Призовые Швентек за сезон-2022 превысили 6 млн долларов

Теннис, лидер, призовые, сумма Фото: Instagram/iga.swiatek
Лучшая теннисистка мира Ига Швентек заработала 6 млн долларов призовых в нынешнем сезоне. Это самая большая сумма среди всех игроков, включая как мужчин, так и женщин, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира Ига Швентек за победу на «Ролан Гаррос – 2022» получила 2,4 млн долларов. Общая сумма призовых денег польской теннисистки за этот сезон превысила 6 млн долларов, а всего за карьеру спортсменка заработала 11,4 млн долларов.

У мужчин по итогам открытого чемпионата Франции на первое место вышел Рафаэль Надаль, который с учетом победы в финале заработал за сезон 5,7 млн долларов.

Теннис Лидер сезона

Фото: Instagram/rafaelnadal

Благодаря 14-му титулу на кортах Парижа, призовые Надаля за карьеру теперь составляют примерно 130,7 млн долларов. Испанец обошел Роджера Федерера, у которого 130,6 млн долларов. Больше всех заработал Новак Джокович – 156,1 млн долларов.

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Куандык Шынасилов
Париж
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