Ига Швёнтек стала лучшей теннисисткой десятилетия по числу побед за один сезон

Польская теннисистка Ига Швёнтек добилась уникального исторического достижения. В 2023 году она выиграла 68 матчей – это самое большое количество побед в одиночном разряде среди женщин за один сезон в текущем десятилетии, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что это наивысший результат у женщин после 78 побед 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" американки Серены Уильямс в 2013 году.

В прошедшем сезоне первая ракетка мира Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам с турниров, в ее активе $9,86 млн.

Также четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

Ранее Ига Швёнтек стала первой теннисисткой за десять лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).