Сдержал обещание: бразилец Роналдо начал велопутешествие на 500 км

Двукратный чемпион мира в составе футбольной сборной Бразилии Луис Назариу ди Лима Роналдо стартовал на велосипеде из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу (Испания). Он сдержал обещание, данное в начале сезона, если его клуб «Вальядолид» выйдет в высшую лигу Испании, сообщает Zakon.kz.

45-летний бразилец начал свое путешествие 5 июня, об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Роналдо является владельцем и президентом «Вальядолида». Перед началом сезона он дал слово, что проедет 500 км на велосипеде, если клуб выйдет в Ла Лигу. Задачу команда выполнила, теперь дело за руководителем.

Я обещал, что отправлюсь в путешествие по пути святого Иакова, если мы вернемся в Ла Лигу. Поскольку бежать я не могу, сделаю это на велосипеде. Это будет здорово. Я знаю, что буду страдать, но впечатления останутся незабываемые. Роналдо

Помимо «Вальядолида», Роналдо с 2022 года также владеет бразильским клубом «Крузейро».

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!