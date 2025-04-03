Легендарный бразилец Кафу прибыл в Алматы

3 апреля одну из алматинских футбольных академий посетил Кафу – двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии и один из самых титулованных игроков в истории футбола, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Кайрата", 54-летний бразилец встретился с юными футболистами алматинского коллектива, где поделился опытом и рассказал о важности профессионального отношения к делу, получения образования и уважения к партнерам, включая соперников.

Фото: Telegram/fc_kairat

В ходе своего визита легендарный защитник сыграл в текбол c ребятами и ознакомился с инфраструктурой академии.

Фото: Telegram/fc_kairat

Именитому гостю вручили футболку "Кайрата" под номером 2 в знак признательности за вклад в развитие мирового футбола.

Тем временем ФК "Кайрат" 29 марта вдесятером обыграл "Туран" и сейчас занимает первое место в таблице КПЛ-2025.

