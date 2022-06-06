Токаев принял министра иностранных дел Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-саудовских отношений с акцентом на укрепление политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире.

Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с Хранителем двух святынь королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.

Президент отметил важность активизации Казахско-Саудовской межправительственной комиссии и Делового совета. Он также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров.

Кроме того, глава государства поблагодарил руководство королевства за создание необходимых условий и традиционное гостеприимство, оказываемое казахстанским паломникам в Мекке и Медине.

В свою очередь Фейсал бен Фархан Аль Сауд передал Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана слова приветствия короля Саудовской Аравии и наследного принца.

Министр отметил поступательное развитие отношений между двумя государствами. Он заявил, что руководство королевства высоко ценит успехи всестороннего сотрудничества за годы установления дипломатических отношений.

Саудовский дипломат поздравил президента с успешным проведением референдума в Казахстане.

Королевство Саудовская Аравия желает вашей стране успехов в построении Второй Республики и продолжении под вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана. Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Фейсал бен Фархан Аль Сауд также высказал готовность саудовской стороны к организации встреч с казахским партнерами для более детального обсуждения перспектив укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, что в свою очередь заложит прочную содержательную основу для проведения встречи на высшем уровне в Казахстане в обозримом будущем.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания королю Салману бен Абдель Азизу и наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.