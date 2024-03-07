Токаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Глава государства принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией, сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с Наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

"Мы рассматриваем ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству Мухаммеду бен Салману", – отметил глава государства.

Ранее глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране.