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Токаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев, Абдулазиз бен Салман Аль Сауд, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:03 Фото: akorda.kz
Глава государства принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией, сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с Наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.

"Мы рассматриваем ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего, о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания Его Королевскому Высочеству Мухаммеду бен Салману", – отметил глава государства.

Ранее глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране.

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