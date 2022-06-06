Суд продлил арест Дикому Арману еще на два месяца

В Алматы на два месяца продлили арест Арману Джумагельдиеву, задержанному после трагических январских событий, сообщает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда Алматы 3 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о продлении срока ареста. Арест продлен до 7 августа. Пресс-служба Алматинского городского суда

Напомним, о задержании в Алматы, так называемого, криминального авторитета Дикого Армана стало известно 7 января.

В МВД РК сообщили, что вместе с Арманом Джумагельдиевым также были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.