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Суд продлил арест Дикому Арману еще на два месяца

арест, Дикий Арман, продление Фото: Zakon.kz
В Алматы на два месяца продлили арест Арману Джумагельдиеву, задержанному после трагических январских событий, сообщает Zakon.kz.
Постановлением следственного суда Алматы 3 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о продлении срока ареста. Арест продлен до 7 августа.Пресс-служба Алматинского городского суда

Напомним, о задержании в Алматы, так называемого, криминального авторитета Дикого Армана стало известно 7 января.

В МВД РК сообщили, что вместе с Арманом Джумагельдиевым также были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

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Анастасия Московчук
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